Kayseri'de şiddetli yağış sele neden oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

Akşam saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağış, Köprübaşı köyünde sele neden oldu.

Bölgeye belediye, jandarma, sağlık, Karayolları ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, 5 ev ile bazı ahırlar hasar gördü. Ayrıca köye ulaşım için kullanılan kara yoluna kaya parçaları düştü ve bazı tarım arazilerini su bastı.

