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Kayseri'de uyuşturucu imalatı yaptıkları iddiasıyla 12 sanık yargılanıyor

06.10.2023 12:00 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesine ilişkin haklarında 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan biri firari 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmadı, bazı sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Sanıklardan İ.K'nin akıl sağlığı raporunun beklendiğini ifade eden mahkeme başkanı, sıvı maddelere ilişkin emniyetten gelen raporu inceleyeceklerini belirtti.

Sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAY

Kayseri'de polis ekipleri, kimyasal maddelerden sentetik uyuşturucu üretip piyasaya sürenlere yönelik 15 Mart 2021'de kent merkezi ve Bünyan ilçesinde 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenlemiş, depolarda sentetik uyuşturucu imalatında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ve 2 terazi ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında E.T, M.Ö, D.E, İ.K, İ.E, K.S, M.G, M.E, R.Ç, R.D. ve S.A. gözaltına alınmış, ulaşılamayan yabancı uyruklu H.A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

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