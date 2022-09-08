Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9,55 gram sentetik uyuşturucu, 12,80 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

33 ekip halinde 115 personelin katıldığı operasyonda, 13 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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