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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

13.11.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramada 636 gram metamfetamin, 20 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu paketlemede kullanılan rulo folyo ve hassas terazi ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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