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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

26.02.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 102 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.İ. ve C.Ö'nün doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin bulunduğu taksiyi kent girişinde durduran ekipler, araçta 102 gram eroin ele geçirdi.

Zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

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