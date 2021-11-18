YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

18.11.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 21,73 gram sentetik uyuşturucu, 2,90 gram esrar, 2,05 gram eroin ve uyuşturucu içerikli 5 hap ile alüminyum folyo ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 zanlı gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNERMehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldıMehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı
GÜNCELLEME - Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildiGÜNCELLEME - Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri Namaz Vakitleri 18 Kasım Perşembe

İmsak
05:51
Sabah
07:16
Öğle
12:28
İkindi
15:07
Akşam
17:30
Yatsı
18:50

Kayseri Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Perşembe

Gaye Eczanesi
Melikgazi
Karagöz Eczanesi
Kocasinan
Kent Eczanesi
Melikgazi
Mahzemin Eczanesi
Melikgazi
Şahin Eczanesi
Kocasinan
Akif Eczanesi
Melikgazi
Alçılar Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.