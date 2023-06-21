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Kayseri'deki Hava Bakım Fabrikasında 18 bin 89 farklı malzeme yerli imkanlarla üretiliyor

21.06.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Kayseri'deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde yerli imkanlarla 18 bin 89 farklı malzeme üretiliyor.

Hava platformları ve yer destek sistemleri için contasından vidasına, kaportasından kanadına, yakıt deposundan motor parçalarına, pilotların giydiği kompozit başlıklara kadar gerekli malzemeler, fabrikada imal ediliyor.

Fabrikada üretilen 18 bin 89 ürün, F-16, F-4 ve F-5 uçakları, A400M, C-130, C-160 ve CN-235 kargo uçakları, KC-135R tanker uçağı, T-38, T-41 ve SF-260D eğitim uçakları, Cobra, CH-47 ve UH-1H helikopterleri ile uçak çeker aracı Rahvan, bomba yükleme aracı Seyit Onbaşı, iş makineleri ve diğer yer destek teçhizatlarında kullanılıyor.

Üretilen bu parçalarla tasarrufun yanı sıra yurt dışından temini haftalar süren malzemelere yerli imkanlarla kolay erişim sağlanarak TSK'nın hareket kabiliyeti de hızlandırılıyor.

2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü yetkilisi, AA muhabirine, fabrikanın Türk Silahlı Kuvvetleri için stratejik önemi bulunduğunu söyledi.

Fabrikalarının toplam 18 bin 89 kalem malzeme imalatı kabiliyetine sahip olduğunu vurgulayan yetkili, şu bilgileri verdi:

"Bu ürünlerin tamamı Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hizmet veren platformlara aittir. Bu platformlara baktığımız zaman başta C-130, KC-135, A400M, F-16, F-4 uçakları gibi bizim Silahlı Kuvvetlerimiz bünyesinde, Hava Kuvvetleri bünyesindeki uçaklara hizmet vermektedir. Bunun yanında da yer destek cihazları dediğimiz sistemlerin bakım ve onarımlarında kullanılan yedek malzeme imalatı da yapılmaktadır."

Yetkili, uçak yapısal parçalarından contalara, uçak kaporta parçalarına ve hidrolik borulara kadar birçok malzemenin yerli imkanlarla üretildiğini dile getirdi.

İmalat Müdürlüğü bünyesinde 500 dolayında personel çalıştığını aktaran yetkili, Üretim, Planlama ve Kontrol, Mühendislik, Metalik Atölyeler ve Ametalik Atölyeler olmak üzere 5 amirliğin bu alanda çalıştığını belirtti.

Yetkili, bu amirlikler vasıtasıyla imalat kabiliyetlerini artırdıklarını, yılda yaklaşık 400 bin parça malzeme imal ettiklerini de sözlerine ekledi.

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