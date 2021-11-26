YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'deki terör saldırısı davasına devam edildi

Kayseri'deki terör saldırısı davasına devam edildi

26.11.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'deki terör saldırısı davasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin dava sürüyor.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşması, katılımcı sayısının fazla olması nedeniyle adliyenin konferans salonunda görüldü.

Duruşmada, tutuklu sanıklar, terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner ile B.K, M.A, M.Ö. ve S.A, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, saldırıda yaralanan bazı gaziler ve şehit yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, Kayseri Baro Başkanı Ali Köse ve AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir'in aralarında bulunduğu avukatlar da müdahil olarak katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık Ferhat Tekiner'in Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinden alınan akıl sağlığı raporuna göre, cezai ehliyetinin tam olduğu belirtti.

Sanık Tekiner, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Yalan söylemedim, iftira atmadım. Kimse düşmanım değil. Gördüklerimi söyledim." dedi.

Sanık M.Ö. ise terör örgütü ile hiçbir bağlantısı olmadığını öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi.

Sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Mart'a erteledi.

- Saldırı

1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin 17 Aralık 2016'da halk otobüsü ile çarşı iznine çıktıkları sırada bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 15 asker şehit düşmüş, 54 asker yaralanmıştı.

Hain saldırıyla ilgili 8 sanık, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucu çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, 10 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Ferhat Tekiner ile hakkında kırmızı bülten çıkartılan, terör saldırısının talimatını veren firari "Erhan Porsibi" kod adlı İshak Özçaktu ve Sait Karabulut'un dosyası ayrılmıştı.

İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan Özçaktu, etkisiz hale getirilmişti. MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanan Ferhat Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda hazırlanan ek iddianameyle sanık sayısı 5'e çıkmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Kayseri'de kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandıKayseri'de kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 26 Kasım Cuma

İmsak
05:58
Sabah
07:25
Öğle
12:30
İkindi
15:03
Akşam
17:26
Yatsı
18:47

Kayseri Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Cuma

Alparslan Eczanesi
Kocasinan
Beyza Eczanesi
Kocasinan
Efe Eczanesi
Melikgazi
Örten Eczanesi
Melikgazi
Umut Eczanesi
Kocasinan
Beta Eczanesi
Talas
Çankaya Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Manisa'da genç öğretmen, okuldan evine dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

Manisa'da genç öğretmen, okuldan evine dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Burdur'da parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Çinli yaralandı

Burdur'da parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Çinli yaralandı

Manisa'da tıkalı tesisat borusundan altın bileklik çıktı

Manisa'da tıkalı tesisat borusundan altın bileklik çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.