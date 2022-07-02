Kayseri’den balık ihracatıyla Türk ekonomisine 30 milyon dolarlık katkı

KAYSERİ (AA) - HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri’de enerji üretimi, tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan Yamula ve Bahçelik barajlarında üretilip ihraç edilen balıklardan, Türkiye ekonomisine yıllık 30 milyon dolarlık katkı sağlanıyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kayseri'de balık üretimi, Pınarbaşı ilçesinde 1500 metre yükseklikteki Uzunyayla'da yer alan Şerefiye Mahallesi'nden doğan Zamantı Irmağı'nın üzerindeki Bahçelik ile Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi yakınlarına inşa edilen Yamula barajlarında yapılıyor.

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alabalık yavrularının yüzde 40'ının karşılandığı Pınarbaşı ve Bünyan ilçelerindeki 6 kuluçkahane ve büyütme tesisinde anaç balıklardan sağılan yumurtalar döllendikten sonra yaklaşık 2 ay kuluçkada bekletiliyor.

Yumurtadan çıkan balıklar, 1 gram ağırlığına geldiğinde ek besin almaya başlıyor. Havuzlarda 4 ay duran ve 30 gram ağırlığa ulaşan yavrular, daha sonra Yamula ve Bahçelik barajları yüzeyine kurulan kafeslere götürülüyor.

Baraj göllerinin toplam 607 dekarlık yüzey alanında kafes balıkçılığı yapan 9 firmanın 18 tesisinde balıklar, ağırlıkları 250 gram ve 1 kilograma gelene kadar besleniyor.

Büyütülerek hasat edilen balıklar, tırlarla Karadeniz Bölgesi'ndeki işletme tesislerine gönderiliyor. İşlenen balıklar daha sonra ihraç edilerek ülke ekonomisine yıllık 30 milyon dolarlık katkı sunuluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, Yamula ve Bahçelik barajlarının azot, fosfor ve bazı kriterleri hesaplanarak yüzey alanının yüzde 3'ünde balıkçılık yapıldığını bildirdi.

Firmaların geçen yıl barajlarda toplam 4 bin 250 ton somon ürettiğini belirten Şahin, "Kayseri'de üretilen somonun yüzde 98'ni Rusya'ya ihraç ediyoruz. Türkiye'den Rusya'ya 2021 yılında toplam 19 bin ton somon ihracatı gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık değeri 110 milyon dolar. Biz ise geçen yıl Rusya'ya 3 bin ton somon ihracatı yaptık. Ancak bu rakamın bu yıl daha da artacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

- "Kayseri artık, somonda bir marka"

Şahin, bu yıl 5 bin ton balık ihracatı yapmayı hedeflediklerini dile getirerek şunları söyledi:

"Kayseri artık, somonda bir marka. Balıklar, yumurtadan somona denizi görmeden yetiştiriliyor. Türkiye'nin 110 milyon dolarlık ihracatına 3 bin tonluk ürünle Kayseri olarak katkı sunuyoruz. Buna yavru alabalıkları da dahil edecek olursak 30 milyon dolar civarında bir katkı sunulmuş oluyor. Kayseri, İç Anadolu'nun ortasındaki bir şehrin iç sulardan dünyaya açılmasına güzel bir örnek. Bu bölgede işleme tesislerinin de olmasını, balıkların nihai ürüne döndükten sonra Kayseri'den dünyaya pazarlanmasını hedefliyoruz."

- İşletmeciler üretimden memnun

Kayseri'deki balık üretim tesisinin müdürü su ürünleri mühendisi Muharrem Çetinkaya da Yamula Barajı gölünde yaklaşık 35 dekarlık alanda yıllık 2 bin 850 ton kapasiteyle üretim yaptıklarını aktardı.

Yaklaşık 12 yıldır bu işle uğraştığını, Yamula Barajı gölünün alabalık ve somon üretimi için çok elverişli olduğunu belirten Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Üretimi sorunsuz ve hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu seneki üretimlerimizin yaklaşık yüzde 70'ini Rusya'ya ihraç edeceğiz. Kalan yüzde 30'unu da iç piyasaya sunacağız. Rusya'ya yapacağımız ihracattan yaklaşık 10 milyon dolar gelir elde etmeyi bekliyoruz."

