Kayserigaz’ın eğitimleri pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak devam ediyor

Kayserigaz, her yıl Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında okullarda düzenlediği eğitimleri, bu yıl pandemi nedeniyle internet üzerinden çevrim içi olarak verdi. Kayserigaz’ın sevimli maskotu Dolgi, enerji tasarrufu ve koronavirüsten korunmak için alınabilecek önlemler hakkında çocukları bilgilendirdi.

Kayserigaz, 11-17 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında düzenlediği çevrim içi etkinlikte çocuklarla buluştu. Kayserigaz’ın sevimli maskotu Dolgi ile her yıl okullarda verilen enerji tasarrufu eğitimleri, bu yıl 11 Ocak’ta internet üzerinden gerçekleşti. Nermin Eminoğlu Anaokulu’ndan 48 öğrencinin katıldığı interaktif eğitimde Dolgi, doğal gazın nasıl bir yakıt olduğunu, enerji tasarrufunun önemini, evde uygulanabilecek enerji tasarrufu yöntemlerini eğlenceli bir dille anlattı. Çocuklara ayrıca koronavirüsten korunmanın yolları ve uymaları gereken hijyen kuralları hakkında bilgiler verildi. Soruları ve yorumlarıyla etkinliğe renk katarak eğlenceli dakikalar geçiren çocuklara, Dolgi hikaye kitabı, balon ve yapboz hediye edildi.

Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, doğal gaz kullanımı ve enerji tasarrufu hakkında çocukları küçük yaşta bilinçlendirmenin önemine değinerek şunları söyledi: “Sürdürülebilir bir dünya için kaynakların verimli kullanımı büyük önem taşıyor. Kayserigaz olarak geleceğimize yapabileceğimiz en önemli yatırımlardan birinin, enerji tasarrufu konusunda bilinçli bir nesil yetiştirmek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle her yıl Enerji Tasarrufu Haftası’ndan başlayarak, yıl boyu şehrimizdeki çocuklara yönelik eğitimler gerçekleştiriyoruz. Maskotumuz Dolgi’yi çocuklar çok seviyor, katıldığı her etkinlikte büyük bir ilgi görüyor. Çocukların eğlenirken öğrenmesi bizi de mutlu ediyor.”