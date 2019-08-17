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Kayserispor 0 - 1 Alanyaspor

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 17.08.2019 23:56 | Son Güncelleme

Süper Lig'in ilk hafta maçında Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'u Papiss Cisse'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Kayserispor 0 - 1 Alanyaspor

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Kayserispor ile Alanyaspor karşılaştı. Golsüz geçilen ilk yarının ardından ikinci devrede takımlar gol için bastırmaya başladı.

86'da Djalma'nın asistinde Papiss Cisse attığı golle Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 90+1. dakikada Kayseri'nin Henrique ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve mücadele 1-0 sona erdi.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Sönmez, Mehmet Salih Mazlum
İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail Çipe, Lopes, Abdennour, Poulain, Atila Turan, Alpay Çelebi (Dk. 5 Ziya Alkurt), (Dk. 78 Bilal Başacıkoğlu), Djedje, Mensah, Rienstra (Dk. 89 Emre Demir), Henrique, Umut Bulut
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Nsakala, Caulker, Welinton, Junior Fernandes (Dk. 70 Djalma Campos), Siopis, Ceyhun Gülselam (Dk. 79 Salih Uçan), Efecan Karaca (Dk. 90+4 Bammou), Bakasetas, Cisse
Gol: Dk. 86 Cisse (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Atila Turan, Dk. 77 Abdennour, Dk. 80 Henrique, Dk. 90+3 Mensah (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 87 Cisse (Alanyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
5. dakikada hava topu mücadelesinde yerde kalan Kayserispor'dan Alpay Çelebi, maça devam edemedi. Bu oyuncunun yerine oyuna Ziya Alkurt dahil oldu.
27. dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe atışında savunmadan dönen topu kapan Siopis'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
29. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Rienstra'nın ceza alanına yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.
37. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Lopes'in kale önüne gönderdiği pasta, savunmanın arkasına koşu yapan Ziya Alkurt, önünden geçen topa dokunamayınca kaleci Marafona meşin yuvarlağı kontrol etti.

İKİNCİ YARI

79. dakikada Nsakala'nın ceza alanına gönderdiği ortada savunmadan seken top Salih Uçan'ın önünde kaldı. Ceza yayı içerisinde Salih Uçan'ın kaleye gönderdiği şutta kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.
86. dakikada soldan Salih Uçan'ın kullandığı kornerde tüm oyuncuları geçen topu iyi takip eden Cisse, arka direkte meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
90+1. dakikada sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta Mensah'ın kale önüne gönderdiği etkili ortada, kaleciden dönen topu iyi takip eden Henrique, altı pas içerisinde meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonucu pozisyon gol olarak değerlendirilmedi.
90+5. dakikada sol kanttan gelişen Kayserispor atağında Bilal Başacıkoğlu'nun kale alanına ortasında, uygun pozisyonda Lopes topa dokunamadı. Savunmadan seken topu iyi takip eden Emre Demir'in altıpas içerisinden şutunda ise kaleci meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

Müsabakayı Alanyaspor 1-0 kazandı.


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