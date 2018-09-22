Konya deplasmanda güldü

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 24: Uğur Demirok'un kendi yarı alanından Kayserispor savunmasının arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Skubic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

DAKİKA 27: Gelişen Atiker Konyaspor atağında, topla buluşan Jevtovic'in 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Lung, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

DAKİKA 30: Kayserispor yarı alanının ilk metrelerinde Skubic'in savunmanın arkasına gönderdiği topa koşu yapan Ömer Ali Şahiner, Kayserispor savunmasından önce topa müdahale ederek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ömer Ali Şahiner'in uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta topa müdahale eden kaleci Lung, gole izin vermedi.

DAKİKA 32: Sol kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Fofana'nın altıpas bölgesine gönderdiği etkili ortaya koşu yapan Yatabare'nin vuruşunda, kalesini zamanında terk eden Lung, topun ağlarla buluşmasını önledi.

DAKİKA 36: Atiker Konyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında Skubic'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner, meşin yuvarlağı bekletmeden Yatabare'ye aktardı. Altıpas üzerinde topla buluşan Yatabare, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Lung'un sağında ağlara gönderdi. Pozisyonda Cüneyt Çakır, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Daha sonra "VAR" kararı ile pozisyonun ofsayt olmadığının tespit edilmesi üzerine Cüneyt Çakır golü verdi: 0-1

DAKİKA 45+1: Atiker Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan Ömer Ali Şahiner'in kullandığı kornerde arka direkte yükselen Selim Ay, topu altıpas önündeki arkadaşı Jonsson'a çıkardı. Uygun pozisyonda topla buluşan Jonsson, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-2