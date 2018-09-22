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Konya deplasmanda güldü

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 22.09.2018 18:55 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Konya'ya galibiyeti Yatabare ve Johnsson getirdi.

Konya deplasmanda güldü

Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın önemli karşılaşmasında 8 puanı bulunan iki takım, Kayserispor ve Atiker Konyaspor Kayseri'de karşı karşıya geldi.

Mücadeleden Atiker Konyaspor, 2-0'lık skorla üstün ayrıldı. Rıza Çalımbay'ın takımı maç boyu oyun üstünlüğünü elinde tutarken, goller Yatabare ve Jens Johnsson'dan geldi. Bu skorun ardından Konyaspor 11 puana yükseldi, Kayserispor ise 8 puanda kaldı.

KAYSERİSPOR 0 - 2 ATİKER KONYASPOR

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Levent Gülen, Atila Turan, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 58 Kravets), Rotman, Mensah (Dk. 46 Varela), Deniz Türüç, Chery, Umut Bulut
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jonsson, Fofana (Dk. 79 Vedat Bora), Jevtovic, Milosevic (Dk. 61 Hurtado), Ömer Ali Şahiner (Dk. 89 Moke), Yatabare

GOLLER: Dk. 36 Yatabare, Dk. 45+1 Jonsson (Atiker Konyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 22 Atila Turan (Kayserispor), Dk. 50 Fofana, Dk. 72 Jonsson (Atiker Konyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 24: Uğur Demirok'un kendi yarı alanından Kayserispor savunmasının arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Skubic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
DAKİKA 27: Gelişen Atiker Konyaspor atağında, topla buluşan Jevtovic'in 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Lung, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
DAKİKA 30: Kayserispor yarı alanının ilk metrelerinde Skubic'in savunmanın arkasına gönderdiği topa koşu yapan Ömer Ali Şahiner, Kayserispor savunmasından önce topa müdahale ederek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ömer Ali Şahiner'in uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta topa müdahale eden kaleci Lung, gole izin vermedi.
DAKİKA 32: Sol kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Fofana'nın altıpas bölgesine gönderdiği etkili ortaya koşu yapan Yatabare'nin vuruşunda, kalesini zamanında terk eden Lung, topun ağlarla buluşmasını önledi.
DAKİKA 36: Atiker Konyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında Skubic'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner, meşin yuvarlağı bekletmeden Yatabare'ye aktardı. Altıpas üzerinde topla buluşan Yatabare, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Lung'un sağında ağlara gönderdi. Pozisyonda Cüneyt Çakır, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Daha sonra "VAR" kararı ile pozisyonun ofsayt olmadığının tespit edilmesi üzerine Cüneyt Çakır golü verdi: 0-1
DAKİKA 45+1: Atiker Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan Ömer Ali Şahiner'in kullandığı kornerde arka direkte yükselen Selim Ay, topu altıpas önündeki arkadaşı Jonsson'a çıkardı. Uygun pozisyonda topla buluşan Jonsson, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-2

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 54: Lopes'e baskı yaparak topu kapan Fofana, rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Fofana, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Lung topa müdahale ederek gole izin vermedi.
DAKİKA 59: Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Lopes'in ceza alanına ortasında Umut Bulut, altıpas üzerinde topa dokunamadı ve takımı adına önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.
DAKİKA 62: Deniz Türüç'ün sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Kravets, kafayla meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde uygun pozisyonda bulunan arkadaşı Chery'ye çıkardı. Chery'nin vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
DAKİKA 90+2: Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Varela'nın ceza sahasına ortasında ön direkte topla buluşan Umut Bulut'un yakın mesafeden şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor-Konyaspor Mustapha Yatabare Johnsson

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