Kayserispor 1 - 1 Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor ile lider Başakşehir karşılaştı. Maça iyi başlayan Başakşehir'de 9. dakikada Kudryashov'un şutu direkten döndü. 20'de Kayserispor'da Şamil Cinaz topu ağlara gönderdi ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu faul düdüğünü çaldı. VAR incelemesi sonrası hakem golü verdi ve Kayserispor maçta 1-0 öne geçti. Dakikalar 30'u gösterdiğinde Başakşehir cephesi penaltı bekledi ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Kayserispor lehine elle oynama kararı verdi. 36'da Arda Turan'ın kafa vuruşunda Lung gole izin vermedi. İlk yarının son dakikasında maçın yıldızı Lung üst üste iki pozisyonda Visca'ya geçit vermedi ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Başakşehir ikinci yarıda beraberlik golü için bastırmaya başladı. 50'de Visca yakın mesafeden topu dışarı yolladı. Maçın 71. dakikasında Kayseri kalecisi Lung, Visca'nın 1 dakika arayla iki şutunda da gol izni vermezken, 73'te Gökhan İnler'in şutu direkten döndü. 90'da Umut Bulut karşı karşıya pozisyonda topu dışarıya attı. 90+1'de Visca müsait pozisyonda topu yandan auta gönderirken, 1 dakika sonra Umut Bulut yine karşı karşıya pozisyonda kaleci Mert'i geçemedi.

Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Başakşehir penaltı kazandı. VAR incelemesi sonrası 90+7'de kullanılan penaltıyı Adebayor gole çevirdi ve maç 1-1 bitti. Bu sonuçla lider Başakşehir puanını 58, Kayserispor ise 33 yaptı. İstikbal Mobilya Kayserispor 1 - 1 Medipol Başakşehir Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Sönmez İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık (Dk. 37 Levent Gülen), Kucher, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Varela (Dk. 67 Atila Turan), Chery (Dk. 82 Asamoah Gyan), Umut Bulut, Kravets

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Attamah (Dk. 80 Elia), Kudriashov, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro (Dk. 61 Napoleoni), Arda Turan (Dk. 61 Adebayor), Robinho Goller: Dk. 21 Şamil Çinaz (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 90+7 Adebayor (penaltıdan) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 74 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 86 Umut Bulut, Dk. 90+5 Lopes, Dk. 90+7 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

9. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde topla buluşan Kudriashov'un şutunda, kaleci Lung kaleye yönelen topa parmaklarının ucuyla müdahele etti. Lung'un temasıyla yükseklik kazanan meşin yuvarlak üst direkten ceza sahasına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

21. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda top sağ kale direğinden sekerek kaleye yöneldi. Kaleci Mert Günok son anda müdahele ederek topu çizgi üzerinde tutmayı başardı. Pozisyonu iyi takip eden Şamil Çinaz, kale çizgisi üzerindeki topu ağlara gönderdi. Medipol Başakşehirli futbolcular kaleci Mert Günok'a faul yapıldığı gerekçesiyle itiraz ederken, VAR sisteminin uyarısıyla pozisyonu saha kenarından izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, gol kararı verdi: 1-0.

35. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Arda Turan'ın uçarak yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Lung uzanarak topu uzaklaştırdı.

36. dakikada kendi yarı alanından çıkmaya çalışan Hasan Hüseyin Acar'a baskı yapıp topu kapan İrfan Can Kahveci, sağ kanatta bulunan Visca'ya topu bekletmeden aktardı. Ceza sahasına sağ çaprazdan giren Visca'nın şutunda, kaleye giden topu Sapunaru uzanarak kornere gönderdi.

37. dakikada bir pozisyonda rakibiyle girdiği mücadelede yerde kalan ve sakatlanan Kana Bıyık oyuna devam edemedi. Kana Bıyık'ın yerine Levent Gülen oyuna dahil oldu.

45. dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında İrfan Can Kahveci'nin şık ara pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren ve kaleciye karşı karşıya kalan Visca'nın şutunda, kaleci Lung topu kurtarmayı başardı.