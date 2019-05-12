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Kayserispor 2 - 1 Kasımpaşa

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.05.2019 18:44 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında Kasımpaşa'yı Asamoah Gyan'ın golleriyle 2-1 yendi.

Kayserispor 2 - 1 Kasımpaşa

İstikbal Mobilya Kayserispor: 2 - Kasımpaşa: 1

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Cem Hanoğlu, Yusuf Bozdoğan

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru (Dk. 70 Kucher), Kana Bıyık, Atila Turan (Dk. 55 Asamoah Gyan), Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Varela (Dk. 78 Mensah), Chery, Deniz Türüç, Kravets
Kasımpaşa: Scuffet, Ben Youssef, Sadiku, Karim Hafez, Popov, Pavelka, Tarkan Serbest, Hajradinovic (Dk. 84 Heintz), İlhan Depe (Dk. 68 Uğurcan Yazğılı), Trezeguet, Koita

Goller: Dk. 26 Ben Youssef (Kasımpaşa), Dk. 74 ve 79 Asamoah Gyan (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Kırmızı kart: Dk. 42 Pavelka (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 68 Sapunaru, Dk. 82 Mensah, Dk. 90+2 Lung, Dk. 90+5 Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 69 Trezeguet, Dk. 82 Hajradinovic (Kasımpaşa)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
12. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, topla buluşan Deniz Türüç'ün etkili ortasında savunmanın arkasına koşu yapan Kravets, kaleci Scuffet ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağa dokunamadı.
25. dakikada Chery'nin sol taraftan kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Sapunaru'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta gitti.
26. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan Hajradinovic'in sol ayağı ile ceza alanına gönderdiği ortada arka direkte iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda, kaleci Lung topu son anda çeldi. Lung'dan dönen topu iyi takip eden Ben Youssef, altıpas içerisinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
35. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında, sağ çaprazdan ceza alanına giren Hajradinovic'in ortasında savunmadan seken top Trezeguet'nin önünde kaldı. Trezeguet'nin altıpas üzerinden kaleye gönderdiği topa yatarak müdahale eden Sapunaru, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
42. dakikada Kasımpaşa sahada 10 kişi kaldı. Maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, ceza yayı üzerindeki bir pozisyonda topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle Pavelka'ya ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
46. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Chery'nin pasında ceza yayı üzerindeki Varela'nın sert vuruşunda, kaleci Scuffet soluna giden meşin yuvarlağı uzanarak çeldi.
65. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde arka direkte boş pozisyondaki Şamil Çinaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
72. dakikada Trezeguet'nin pasında topla buluşan Hajradinovic'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Lung, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
74. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Kana Bıyık'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Varela'nın etkili ortasında arka direğe koşu yapan Asamoh Gyan'ın altıpas içerisinde yatarak yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
79. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Mensah, rakip yarı alanın ortalarından ceza alanına etkili bir orta gönderdi. Mensah'tan gelen topa penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Asamoah Gyan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

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