Kayserispor 3-0 Galatasaray (Maç sonucu)

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 3-0'lık skorla kazandı.

Kayserispor, 39. dakikada Mame Thiam ve 45. dakikada Emrah Başsan'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İki golde de asisti yapan isim Bernard Mensah oldu.

Kayserispor'da Mame Thiam, 53. dakikada penaltı vuruşuyla farkı 3'e çıkardı.

Daha önce Galatasaray'a karşı evinde oynadığı 16 lig maçını da kazanamayan Kayserispor, ilk kez kazandı. Kayserispor ayrıca Galatasaray'a karşı evinde ilk kez 3 gol attı. Kayserispor, bu galibiyetle birlikte puanını 10'a yükseltti.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 10 puan kaybeden ve son 2 maçında mağlup olan Galatasaray, 8 puanda kaldı.

Kayserispor, bir sonraki lig maçında Giresunspor'a konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

FATİH TERİM'DEN İLK 11'DE 6 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olan Galatasaray, son oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçına göre 6 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenildikleri mücadelede sahaya sürdüğü 11'de 6 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekipte Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Luyindama, Berkan Kutlu, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Morutan'ın yerine Alpaslan Öztürk, Mustafa Muhammed, Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılıç, Feghouli 11'de şans buldu.

Galatasaray sahaya Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nellson, Van Aanholt, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılıç, Taylan Antalyalı, Feghouli, Assunçao, Mustafa Muhammed 11'iyle çıktı.

KAYSERİSPOR'DA ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, son maçın kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Karaman, Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenildikleri maçın 11'inden Yasir Subaşı, Gökhan Sazdağı, Ramazan Civelek'in yerine Hosseini, Carole, Cardoso'ya ilk 11'de şans verdi.

ASSUNÇAO VE OĞULCAN İLK 11'DE

Terim, geçtiğimiz hafta maç kadrosuna aldığı yeni transfer Assunçao'yu ilk kez ilk 11'de şans tanırken, Oğulcan Çağlayan da 11'de sahaya çıktı.

Öte yandan Luyindama'nın yerine savunmada Alpaslan Öztürk, ilk 11'de forma giydi.

MBAYE DIAGNE KADRODA

Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna alınmayan Diagne, Kayserispor maçı kadrosuna alındı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Ömer Bayram, Morutan, Kaan Arslan, Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Diagne yer aldı.

Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu, yoğun fikstürde sakatlık sorunu yaşamamaları adına riske edilmeyerek Kayserispor maçı kamp kadrosuna dahil edilmemişti.

KAYSERİSPOR, 20. SANİYEDE GOLE YAKLAŞTI

Yukatel Kayserispor, mücadeleye adeta gol pozisyonuyla başladı. Santranın ardından Miguel Cardoso, sol kanatta Victor Nelsson'dan topu kurtardıktan sonra ceza alanı içine hareketlenen Emrah Başsan'ı gördü. Emrah Başsan, müsait durumda vuruşunu yaptı ancak 20. saniyedeki bu pozisyondan faydalanamadı.

GALATASARAY İKİ GOL FIRSATINI DEĞERLENDİREMEDİ

Üst üste ataklarını sürdüren Kayserispor, beklerin arkasına kaçırdığı açık oyuncularıyla ortalar denedi. Galatasaray'ın ilk pozisyonu ise 16. dakikada kontratakla geldi.

dakikada Oğulcan Çağlayan, ceza sahası sol çaprazından içeri girdi ve yakın direğe vurdu ancak Lung, topu son anda kornere çeldi. 25. dakikada ise Galatasaray, Mustafa Muhammed ile bir kez daha gole yaklaştı. Van Aanholt'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mustafa, Mame Thiam'ın üzerinden kafa vuruşunu yaptı ancak kale çizgisi üzerinde Majid Hosseini kafayla topu kornere göndermeyi başardı.

MAME THIAM SKOR TABELASINI DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray'ı merkezde iyi karşılayan ve kazandığı toplarla hızlı hücumlara çıkmaya başlayan Kayserispor, bu şekilde ilk tehlikeli atağını 30. dakikada yaptı. Bernard Mensah'ın ceza sahası hafif sol çaprazından çektiği sert şutu Muslera çelmeyi başardı.

Kayserispor, 39. dakikada mücadeledeki ilk golü buldu.

Mensah'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Thiam, penaltı noktasının yanından sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı ve topu Muslera'nın bakışları arasında filelerle buluşturdu.

DEVRE BİTERKEN KAYSERİSPOR İKİNCİ GOLÜ BULDU

İlk yarının bitimine saniyeler kala Kayserispor farkı 2'ye çıkardı.

Mensah'ın pasında topla buluşan Emrah Başsan, ceza sahası hafif sağ çaprazdan sol ayağının içiyle müthiş bir şut çıkardı ve topu Muslera'nın üzerinden ağlarla buluşturdu.

Golün ardından yapılan santra sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu devre düdüğünü çaldı.

FATİH TERİM 3 DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci yarıya 3 değişiklikle birden başladı. Emre Kılınç, Van Aanholt ve Feghouli kenara gelirken Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram ve Olimpiu Morutan oyuna dahil oldu.

MAME THIAM, PENALTIYLA FARKI 3'E ÇIKARDI

Galatasaray, ikinci yarıya farkı azaltmak için agresif bir hücum anlayışıyla başladı. Galatasaray'ın baskılı hücum anlayışıyla geçen 5 dakikanın ardından Kayserispor penaltı kazandı.

Mame Thiam'ın röveşatası sonrası hakem önce devam kararı verdi ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası DeAndre Yedlin'in bu pozisyonda elle oynadığı tespit edildi ve penaltı noktası gösterildi.

dakikada topun başına gelen Mame Thiam, topu Muslera'nın sağından ağlarla buluşturmayı başardı.

FATİH TERİM SİSTEMİ DEĞİŞTİRDİ

Golden sonra Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan çıktı, yerine Mbaye Diagne dahil oldu. Galatasaray'ın oyun sistemi ise 4-2-3-1'den 4-4-2'ye döndü.

Galatasaray, 60. dakikadan sonra oyunu Kayserispor yarı alanına yıktı. Ev sahibi ekip ise skorun avantajıyla birlikte yarı sahasında çok adamla ve kademeli olarak beklemeye başladı.

GALATASARAY'IN ÇABALARI YETERLİ OLMADI

Özellikle Ömer Bayram ve Kerem Aktürkoğlu'nun bulunduğu kanadı etkin biçimde kullanmaya çalışan Galatasaray, ortalarla gol aradı. Ancak, Kayserispor savunması karşısında Galatasaray farkı azaltacak golü bulamadı.

Mücadele 3-0 Kayserispor üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig’in 6'ncı haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 yendi.

1'inci dakikada sol kanatta topu kapan Cardoso'un ceza sahası için attığı pasta topla buluşan Emrah Başsan'ın şutu auta gitti.

12'nci dakikada ceza sahasına uzak bir bölgede topla buluşan Emre Kılınç'ın kaleye çektiği şut üstten auta gitti.

16'ncı dakikada Feghouli'nin pasında sol kanatta topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası içine girerek kaleye çektiği şutu Lung kornere çeldi.

25'inci dakikada Aanholt'un köşe vuruşunda topla buluşan Mostafa Mohamed'in kafayla vuruşunu kale çizgisinde bulunan Hosseini kornere çeldi.

26'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cardoso'nun kaleye çektiği şut yandan auta gitti.

29'uncu dakikada Mensah'ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Muslera çeldi. Ardından Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.

31'inci dakikada sağ çaprazda Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın kaleye çektiği şut yandan auta gitti.

39'uncu dakikada sağ kanattan Mensah kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine yerden yolladı. Topla buluşan Thaim'in kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0.

45'inci dakikada ceza sahası dışında Mensah'ın verdiği pasta topla buluşan Emrah Başsan'ın kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 2-0.

48'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taylan'ın kaleye çektiği şut üstten auta gitti.

51'inci dakikada ceza sahası içinde Galatasaraylı Yedlin'in Kayserisporlu Thiam'ın şutunda elle müdahalesini VAR'da izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.

53'üncü dakikada Thiam, kullandığı penaltıyı ağlarla buluşturdu: 3-0.

64'üncü dakikada sağ kanatta Yedlin'in ortasında topla buluşan Mohamed'in şutu auta gitti.

83'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mohamed'in kaleye çektiği şut yandan auta gitti.

87'nci dakikada Galatasaray atağında ceza sahasında yaşanan karambolde kale çizgisi önünde topla buluşan Nelsson'un şutu üstten auta gitti.

Karşılaşma, Kayserispor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇ DETAYLARI

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Serkan Çimen

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung, Onur Bulut, Carole, Attamah (Dk. 86 Fernandes), Kolovetsios, Hosseini, Emrah Başsan (Dk. 86 Yasir Subaşı), İbrahim Akdağ, Mensah (Dk. 86 Mane), Cardoso (Dk. 67 Kemen), Thiam (Dk. 90 İlhan Parlak)

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Aanholt (Dk. 46 Ömer Bayram), Assunçao, Taylan Antalyalı (Dk. 79 Atalay Babacan), Oğulcan Çağlayan (Dk. 58 Diagne), Emre Kılınç (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Feghouli (Dk. 46 Morutan), Mohamed

GOLLER: Dk. 39, Dk. 53 (P) Thiam, Dk. 45 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor)

SARI KARTLAR: Hosseini, Lung (Yukatel Kayserispor), Oğulcan Çağlayan, Assunçao, Diagne (Galatasaray)



