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Kayserispor 3 maçtır yenilmiyor

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 12.06.2020 15:23 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig maçlarında Fenerbahçe'ye 3 maçtır mağlup olmuyor. Sarı kırmızılı, son 3 İstanbul maçında da yenilmedi.

Kayserispor 3 maçtır yenilmiyor

Süper Lig'in 27.haftasının açılış maçı bugün oynanacak. Hes Kablo Kayserispor, İstanbul'da Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ligde son sırada bulunan Sarı Kırmızılılar, deplasmandan puan veya puanlar ile dönmek arzusunda.

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe'ye karşı son oynadığı maçlarda üstünlük kurmayı başardı. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 7 müsabakada sadece 1 kez mağlup olan sarı kırmızılılar, son 3 maçı kazanmayı başarırken İstanbul'da oynadığı son 3 maçta da 1 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Kayserispor, Fenerbahçe ile oynadığı son 7 maçında 15 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.

Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'de oynanan son 7 maç ve neticeleri şu şekilde:

2019/2020 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

2018/2019 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

2018/2019 Fenerbahçe-Kayserispor 2-3

2017/2018 Kayserispor-Fenerbahçe 0-5

2017/2018 Fenerbahçe-Kayserispor 3-3

2016/2017 Kayserispor-Fenerbahçe 4-1

2016/2017 Fenerbahçe-Kayserispor 3-3

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