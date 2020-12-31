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Kayserispor 3 transfer yapmak istiyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.12.2020 18:50 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, devre arası transfer döneminde kadroya 3 oyuncu katmak istiyor.Süper Lig’de son sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor’da gündem transfer.

Kayserispor 3 transfer yapmak istiyor

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, devre arası transfer döneminde kadroya 3 oyuncu katmak istiyor.
Süper Lig’de son sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor’da gündem transfer. Devre arasında transfer yapabilmesi için 2,5 Milyon Avro (yaklaşık 24 Milyon TL) ödeme yapması gereken sarı kırmızılı kulüpte 3 mevkiiye takviye yapılması planlanıyor.
Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, devre arasında takıma takviye yapmayı planladıklarını ve transfer çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Mustafa Tokgöz, "Transfer çalışmaları yapıyoruz. Hangi mevkilere transfer yapılması gerektiği konusunda da teknik heyet ile yönetim kurulumuz fikir birliği içerisinde. Stoper, orta saha, forvet noktalarına takviyeler yapmak düşüncesindeyiz. Ancak bir problem var. Şu an için transfer tahtamız kapalı. Transfer yasağının kalkması için de 24 Milyon TL gibi bir ödeme yapmamız gerekiyor. Yeni gelecek oyuncular ile birlikte devre arası transferi için 35 Milyon TL gibi bir rakama ihtiyacımız olacak. Bu rakamı ödeyebilir miyiz bilmiyorum. Şu an için mümkün görünmüyor" dedi.
Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Bugüne kadar 7,7 Milyon Avro eski borç ödendi. Berna Gözbaşı başkanın verdiği rakam 100 Milyon TL’nin üzerinde. Bu para kendi cebinden, resmi ödediği rakamdır. Şu an kulüp, Berna başkanın sırtında gidiyor. Aradığımız, istediğimiz desteği maalesef bulamıyoruz. Bu noktada transfer yasağını nasıl kaldırırız muamma" cümleleri kurdu.
Takımdan ayrılacak isimlerin de önümüzdeki hafta daha da netleşeceğine işaret eden Tokgöz, "Kayserispor hangi konumda olursa olsun, büyük kulüptür. Hiçbir futbolcu da Kayserispor’dan üstün değildir. Gitmek isteyen kim olursa olsun eyvallahımız olmaz. Beşiktaş maçı sonrasında kimlerle yollarımızı ayıracağımız daha da netlik kazanacaktır" diye konuştu.
Kayserispor yönetimi olarak bulunulan konumdan son derece üzüntü duyduklarını da ifade eden Tokgöz, "Ligin sonuna kadar asla savaşı bırakmayacağız. Koşullar ne olursa olsun hep mücadele edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Kayserispor’un başarısı için çaba sarfedeceğiz" açıklaması yaptı.

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