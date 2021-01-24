SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Kayserispor 5 futbolcuyu gönderiyor

Kayserispor 5 futbolcuyu gönderiyor

24.01.2021 14:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kayserispor 5 futbolcuyu gönderiyor

Hes Kablo Kayserispor'da teknik heyetin de onayı ile 5 futbolcunun gönderilmesine karar verildi.

Süper Lig'in 2.yarısında başarılı bir grafik çizerek hedefine ulaşmak isteyen Hes Kablo Kayserispor'da bazı oyuncular ile yollar ayrılıyor.

Teknik heyetin de onayı doğrultusunda sarı kırmızılı takımdan 5 futbolcunun gönderilmesine karar verildi. Teknik direktör Dan Petrescu'nun da gönderilmesine onay verdiği 5 futbolcu ile kulüp başkanı Berna Gözbaşı görüşerek kararı bildirdi.

Buna göre Kayserispor'da Manuel Fernandes, İlhan Depe, Muğdat Çelik, Harrizon Manzala ve Ömer Uzun'a kendilerine kulüp bulmaları söylendi. Diğer yandan Hes Kablo Kayserispor, dış transferde sağ bek Ramazan Civelek, stoper Uğur Demirok, orta saha Karlo Muhar ve forvet Anton Maglica ile anlaşma sağladı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliğiCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği
Kayserispor çıkışını sürdürmek istiyorKayserispor çıkışını sürdürmek istiyor
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

Ronaldo, 53 milyonluk teklifi elinin tersiyle itti

Ronaldo, 53 milyonluk teklifi elinin tersiyle itti

F.Bahçe transferi resmen açıkladı

F.Bahçe transferi resmen açıkladı

Abdullah Avcı, ayrılığı açıkladı!

Abdullah Avcı, ayrılığı açıkladı!

Conor McGregor'a büyük şok

Conor McGregor'a büyük şok

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

G.Saray'da yeni forvet sürprizi

G.Saray'da yeni forvet sürprizi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fatih Terim'den flaş Luyindama kararı!

Fatih Terim'den flaş Luyindama kararı!

Fenerbahçe'den Onyekuru bombası!

Fenerbahçe'den Onyekuru bombası!

Maria Sharapova yine gündem oldu!

Maria Sharapova yine gündem oldu!

Diğer Haberler

Kayserispor 5 futbolcuyu gönderiyor

Kayserispor 5 futbolcuyu gönderiyor

Kayserispor çıkışını sürdürmek istiyor

Kayserispor çıkışını sürdürmek istiyor

Kayserispor, Melih Okutan ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Kayserispor transferi resmen açıkladı

Kayserispor Melih Okutan ile sözleşme imzaladı

Kayserispor'da imza

Kayserispor, Uğur Demirok'u transfer etti

Kayserispor, Uğur Demirok'u transfer etti

Uğur Demirok Kayserispor’da

Uğur Demirok Kayserispor’da

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.