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Kayserispor, 6 futbolcu ile yollarını ayırdı!

Kayserispor yeni sezonda 6 futbolcu ile yola devam etmeme kararı aldığını açıkladı.

Kayserispor, 6 futbolcu ile yollarını ayırdı!

Süper Lig’deki mücadelesini yeni sezonda da sürdürecek olan Kayserispor; geçen sezon kadroda bulunan ve sözleşmesi sona eren 6 futbolcu ile devam etmeyeceğini duyurdu.

RESMİ SİTEDEN AÇIKLANDI

Kayserispor, 6 futbolcu ile yollarını ayırdı! 1

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbolcularımız Joseph Attamah, Mehdi Bourabia, Stephane Bahoken, Julian Jeanvier, Anthony Uzodimma ve Hasan Ali Kaldırım’ın sözleşmeleri sona ermiştir. Futbolcularımıza şanlı armamız ve camiamız adına verdikleri emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler" denildi.
Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kayserispor Hasan Ali Kaldırım Joseph Attamah
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