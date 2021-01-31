YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor 6. galibiyetini aldı

Kayserispor 6. galibiyetini aldı

31.01.2021 09:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kayserispor 6. galibiyetini aldı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’de bu sezonki 6.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’de bu sezonki 6. galibiyetini elde etti.
Süper Lig’in ikinci yarısına Kasımpaşa’yı deplasmanda yenerek başlayan Hes Kablo Kayserispor bu sezon 6. galibiyetini elde etti. Daha önce Kasımpaşa, Ankaragücü, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir maçlarını kazanan sarı kırmızılılar, son olarak Kasımpaşa maçından da galibiyetle ayrıldı.
Hes Kablo Kayserispor, bu sezon oynadığı 21 maçta 6 galibiyetin yanı sıra 4 beraberlik alırken 11 kez de yenildi. Ligin 22.haftasını 22 puanla tamamlayan Kayserispor’un kazandığı maçlar ve neticeleri şöyle:
Kayserispor-Kasımpaşa 1-0
Ankaragücü-Kayserispor 0-1
Denizlispor-Kayserispor 1-0
Kayserispor-Malatyaspor 1-0
Kayserispor-Başakşehir 2-0
Kasımpaşa-Kayserispor 0-1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:14
Sabah
07:38
Öğle
12:56
İkindi
15:41
Akşam
18:05
Yatsı
19:24

Kayseri Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Şahin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yangın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gökşen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hakan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

Hacılar’da Ülfet -Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi tamamlanıyor

Hacılar’da Ülfet -Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi tamamlanıyor

Kayserispor 6. galibiyetini aldı

Kayserispor 6. galibiyetini aldı

Kayserispor ikinci yarıya galibiyetle başladı

Kayserispor ikinci yarıya galibiyetle başladı

Kayseri'de 500 çocuğa kışlık elbise yardımı yapıldı

Kayseri'de 500 çocuğa kışlık elbise yardımı yapıldı

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Kızılay’dan Tomarzalı 300 aileye konserve et dağıtımı

Kızılay’dan Tomarzalı 300 aileye konserve et dağıtımı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.