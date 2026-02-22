Kayserispor 8 maç sonra hasrete son verdi!

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Kayserispor, sahasında ağırladığı Antalyaspor’u son dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup ederek uzun süren galibiyet hasretine son verdi.

PENALTI KAÇTI

Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada tempo zaman zaman düşse de heyecan son bölüme kadar sürdü. Ev sahibi ekip, 69. dakikada penaltı kazanma fırsatı yakaladı ancak Laszlo Benes beyaz noktada kaleciyi geçemedi. Bu pozisyon sonrası baskısını artıran Kayserispor, aradığı golü maçın bitimine dakikalar kala buldu.

GOL SON DAKİKADA GELDİ

Dakikalar 89’u gösterdiğinde Talha Sarıarslan’ın kaydettiği gol tribünleri ayağa kaldırdı ve mücadeledeki tek gol olarak kayıtlara geçti. Bu sonuçla Kayserispor puanını 19’a yükseltirken, Antalyaspor 23 puanda kaldı.

Sekiz maç aradan sonra üç puanla tanışan Kayserispor, gelecek hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.