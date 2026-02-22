SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor

Kayserispor 8 maç sonra hasrete son verdi!

Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Antalyaspor’u Talha Sarıarslan’ın 89. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek sekiz maçlık galibiyet hasretine son verdi. Kaçan penaltıya rağmen son sözü söyleyen Kayseri ekibi puanını 19’a çıkardı.

Kayserispor 8 maç sonra hasrete son verdi!
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Kayserispor, sahasında ağırladığı Antalyaspor’u son dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup ederek uzun süren galibiyet hasretine son verdi.

PENALTI KAÇTI

Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada tempo zaman zaman düşse de heyecan son bölüme kadar sürdü. Ev sahibi ekip, 69. dakikada penaltı kazanma fırsatı yakaladı ancak Laszlo Benes beyaz noktada kaleciyi geçemedi. Bu pozisyon sonrası baskısını artıran Kayserispor, aradığı golü maçın bitimine dakikalar kala buldu.

GOL SON DAKİKADA GELDİ

Dakikalar 89’u gösterdiğinde Talha Sarıarslan’ın kaydettiği gol tribünleri ayağa kaldırdı ve mücadeledeki tek gol olarak kayıtlara geçti. Bu sonuçla Kayserispor puanını 19’a yükseltirken, Antalyaspor 23 puanda kaldı.

Sekiz maç aradan sonra üç puanla tanışan Kayserispor, gelecek hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Zecorner Kayserispor Zecorner Kayserispor
1 - 0
Hesap.com Antalyaspor Hesap.com Antalyaspor

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray rövanşı öncesi Juventus'ta Kenan Yıldız depremi!Galatasaray rövanşı öncesi Juventus'ta Kenan Yıldız depremi!
Hasan Şaş canlı yayında çıldırdı, Okan Buruk'u topa tuttu! "Siz başka dünyada mısınız? Bu işi bırak!"Hasan Şaş canlı yayında çıldırdı, Okan Buruk'u topa tuttu! "Siz başka dünyada mısınız? Bu işi bırak!"
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.