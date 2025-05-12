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Kayserispor, Antalyaspor'u 3 golle devirdi, yenilmezlik serisini 7 maça çıkarttı

Süper Lig'de 35. haftanın kapanış maçında Kayserispor sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Kayserispor, Antalyaspor'u 3 golle devirdi, yenilmezlik serisini 7 maça çıkarttı
Devrim Karadağ

Süper Lig'de 35. haftanın kapanış maçında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

MİGUEL CARDOSO HAT-TRİCK YAPTI

Sarı-kırmızılılarda 12, 29 ve 63. dakikalarda fileleri havalandıran Miguel Cardoso hat-trick yaparak galibiyete damgasını vuran isim oldu.

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Akdeniz ekibinin golünü ise 26. dakikada Thalisson kaydetti.

Sergej Jakirovic'in göreve gelmesiyle büyük bir ivme yakalayan ve son 7 maçta 17 puan toplayan Kayserispor puanını 44 yaptı ve 11. sıraya yükseldi.

Antalyaspor ise 43 puanda kaldı ve haftayı 12. basamakta tamamladı.

Kayserispor ligde gelecek hafta deplasmanda Galatasaray ile mücadele edecek, Antalyaspor ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Kayserispor
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