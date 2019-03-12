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Kayserispor-Başakşehir maçı biletleri satışa çıkıyor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 12.03.2019 08:45 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu. Biletler satışa çıkıyor.

Kayserispor-Başakşehir maçı biletleri satışa çıkıyor

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 26. haftasında 17 Mart Pazar günü saat 16:00’da İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak müsabakanın bilet fiyatları belli oldu. Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak maçın biletleri Passolig tarafından bugün saat 15:00’de satışa sunulacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor tarafından belirlenen bilet fiyatları şu şekilde oldu:

Batı Alt Tribün bileti: 40 TL

Doğu Alt Tribün bileti: 25 TL

Doğu Üst Tribün bileti: 20 TL

Kuzey Üst Tribün bileti: 15 TL

Kuzey Alt Tribün bileti: 15 TL

Misafir Tribün bileti: 20 TL

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor başakşehir Spor Toto Süper Lig

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