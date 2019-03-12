Kayserispor-Başakşehir maçı biletleri satışa çıkıyor

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 26. haftasında 17 Mart Pazar günü saat 16:00’da İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak müsabakanın bilet fiyatları belli oldu. Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak maçın biletleri Passolig tarafından bugün saat 15:00’de satışa sunulacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor tarafından belirlenen bilet fiyatları şu şekilde oldu:
Batı Alt Tribün bileti: 40 TL
Doğu Alt Tribün bileti: 25 TL
Doğu Üst Tribün bileti: 20 TL
Kuzey Üst Tribün bileti: 15 TL
Kuzey Alt Tribün bileti: 15 TL
Misafir Tribün bileti: 20 TL
F.Bahçe'nin eski yıldızı Portekiz devine gitti
Muslera, Diagne ve Şenol Güneş açıklaması
G.Saray'ın gözdesi trafik kazası geçirdi
Trabzon'dan Yusuf'a destek
Beşiktaş'ta Sergen ve Guti bombası!
Beşiktaş'taki kavga dış basında
Trabzon'da 15 Mart bekleniyor! CAS...
Inter hata yapmadı
Kolbeinn Sigthorsson için flaş karar!
Dilmen'den Fenerbahçe ve Aykut Kocaman sözleri
Dortmund, Ozan'ı üzdü
Sow golle tanıştı, Gazişehir seriye bağladı
Ve açıklandı! Ribery'ye bomba teklif...
Okuyucu Yorumları 0 yorum