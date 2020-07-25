Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı esti gürledi! Cüneyt Çakır'a sert tepki!

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "El var görmüyor, VAR vermiyor, penaltıyı vermiyor. Dizayn edilmiş bir ligi tiyatro gibi izledik. Herkesi, her şeyi yendik ama maalesef biz bugün Pandemi döneminde en başarılı takımlardan olduk, herkesi yendik ama maalesef bugün Trabzon'a değil, hakeme yenildik.." ifadelerini kullandı.
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