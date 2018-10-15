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Kayserispor Başkanı Erol Bedir seçimli genel kurul kararı aldıklarını açıkladı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 15.10.2018 22:20 | Son Güncelleme

Kayserispor'da seçim şoku! Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, bugün toplanan yönetim kurulunun seçimli genel kurul kararı aldığını açıkladı.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir seçimli genel kurul kararı aldıklarını açıkladı

Bedir, yazılı açıklamasında, 2016-2017 sezonu devre arasında, Kayseri ve Kayserispor'a büyük emek veren şahsiyet ve şehri yönetenlerin ricası üzerine göreve geldiklerini aktardı.

Yönetimi devraldıklarında Kayserispor'un ilk yarıda 12 puanla düşme potasına girdiğini, futbolcuların yarısının alacaklarını alamadıklarından sözleşmelerini feshettiğini anımsatan Bedir, "Ekonomik açıdan ise kamuoyunun bilgisinin aksine ilk etapta bize yaklaşık 106 milyon lira borç sunuldu ve söz konusu borç kur artışı, faiz ve mahkeme masraflarıyla birlikte 130-140 milyon lira olarak tahakkuk etti ve hiçbir geliri kalmamış kulübümüzde altından kalkılması çok zor bir sıkıntı karşımıza çıktı." ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında yaptıkları genel kurulun üzerinden 5-6 ay geçmesine ve çok ciddi sıkıntılar yaşanmasına rağmen kendi kaynakları dışında şehirden en küçük bir ilave desteğin sağlanamadığını vurgulayan Bedir, "Geçmiş borçların ödenmesi ve lisansa engel geçmiş alacakların federasyondan kesilmesi mecburiyeti nedeniyle kulüp gelirlerimizin tamamı ilk göreve geldiğimizdeki toplam borç, faizi ve kur farkına gitmektedir. Futbolcu, teknik heyet ve diğer güncel ödemeler ise şahsım ve yönetimin gayretleri ile döndürülmüştür. ​Ancak geldiğimiz noktada, ​ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sıkıntılı durum, başta Türkiye Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluş, bankalar ve diğer resmi kurumları olumsuz yönde etkilediği gibi şahsi destek gayretlerimize de ciddi engeller oluşturmaktadır. Takımımızın şehir desteğinden mahrum kalmasına da mevcut ekonomik koşullar da etkin olabilir ancak mutlaka çözüm bulunmalıdır." şeklinde görüş belirtti.

3 Kasım'da seçimli genel kurul

Bugün toplanan yönetim kurulunda Kayserispor'un geleceği için seçimli genel kurulu kararı aldıklarını aktaran Erol Bedir, şunları kaydetti:

"Kayserispor'u bu şehrin ortak ve önemli bir değeri olarak gören idarecilerimiz ve diğer ilgi duyanlarla mevcut durumu açıkça paylaşmanın, şeffaf yönetim anlayışımız gereği bir görev olduğunu düşünmekteyim. ​Bu düşünce ve görev anlayışıyla bugün toplanan yönetim kurulumuz, göreve geldiği günden bugüne kadar takımlarını içeride ve dışarıda yoğun bir şekilde destekleyip, her şart ve ortamda bizlerin yanında olan büyük Kayserispor taraftarına, Kayserisporumuza destek veren değerli yönetim ve hemşehrilerimize teşekkür etmekle birlikte, bütün Kayseri'nin yeniden, Kayserispor'un günü ve geleceği için kenetlenmesini sağlamak adına, ​3 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'de seçimli genel kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanmaz ise 10 Kasım Cumartesi günü aynı saatte ve aynı yerde toplanılmasına karar vermiştir. ​Bundan sonraki süreç kulübün gerçek sahipleri olan büyük taraftarımız, genel kurul üyelerimiz ve Kayserisporumuzun problemlerini Kayseri'nin meselesi olarak algılayan şehir yöneticilerimizin inisiyatifindedir. Şahsıma ve yönetimime düşen görev ise genel kurul gününe kadar takımımızla ilgili tüm vecibelerimizi yerine getirmek ve genel kurulda da Kayserisporumuzun menfaatini her şeyin üstünde tutmak olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Erol Bedir

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