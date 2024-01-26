Kayserispor, Burak Yılmaz ile anlaşma sağladı! Sözleşmesinde kritik şart...

Burak Yılmaz teknik direktörlük kariyerini resmi olarak açıyor. Geçici olarak Beşiktaş'ta görev almasının ardından ilk profesyonel işini kabul eden Burak Yılmaz, Kayserispor ile anlaşma sağladı.

6 AYLIK ANLAŞMA

Sezon sonuna kadar Kayserispor'un başında yer alacak Burak Yılmaz, göstereceği performansa göre yeni sezonda da takımın başında olacak.

TRANSFERLERLE GELECEK

Bir süredir Kayseri ekibiyle kontak halinde olan Burak Yılmaz, yapacağı transferleri de yönetime iletti. Ekibiyle birlikte hazır bir şekilde göreve başlayacak Burak Yılmaz için resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.





