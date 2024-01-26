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Kayserispor, Burak Yılmaz ile anlaşma sağladı! Sözleşmesinde kritik şart...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.01.2024 22:58 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası geçici olarak göreve getirilen fakat istediği performansı sağlayamadığı için takımdan ayrılan Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu. Kayserispor ile görüşen Burak Yılmaz, kısa süren pazarlıklar sonucu Kayseri ekibinin teklifini kabul etti.

Kayserispor, Burak Yılmaz ile anlaşma sağladı! Sözleşmesinde kritik şart...

Burak Yılmaz teknik direktörlük kariyerini resmi olarak açıyor. Geçici olarak Beşiktaş'ta görev almasının ardından ilk profesyonel işini kabul eden Burak Yılmaz, Kayserispor ile anlaşma sağladı.

6 AYLIK ANLAŞMA

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Sezon sonuna kadar Kayserispor'un başında yer alacak Burak Yılmaz, göstereceği performansa göre yeni sezonda da takımın başında olacak.

TRANSFERLERLE GELECEK

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Bir süredir Kayseri ekibiyle kontak halinde olan Burak Yılmaz, yapacağı transferleri de yönetime iletti. Ekibiyle birlikte hazır bir şekilde göreve başlayacak Burak Yılmaz için resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.

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