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  4. Kayserispor cephesinden iddialı sözler! Galatasaray hakkında konuştu! "4 hafta sonra..."

Kayserispor cephesinden iddialı sözler! Galatasaray hakkında konuştu! "4 hafta sonra..."

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
21.04.2025 17:16
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Kayserispor forması giyen Ramazan Civelek, Fenerbahçe maçında attığı gol ve dört hafta sonra oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili konuştu.

Kayserispor cephesinden iddialı sözler! Galatasaray hakkında konuştu! "4 hafta sonra..."
Ramazan Civelek

Ramazan Civelek

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Yukatel Kayseripor
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Kayserispor forması giyen Ramazan Civelek iddialı açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe maçında attığı golle ilgili, "Karmaşık duygular içerisindeyim. Sevinçliyim ama buruk sevinçliyim. Fenerbahçe'de altyapı dahil 13-14 yıl görev aldım. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisine karşı gol attım. Fenerbahçe'nin ekmeğini yedik, Fenerbahçe sayesinde profesyonel futbolcu olduk ancak bize orada öğretilen ekmek yediğin yere ihanet etmemekti. Gökhan Sazdağı da ben de çıktık aslanlar gibi mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A DA SÜPRİZ YAPACAĞIZ"

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Ramazan Civelek, dört hafta sonra Galatasaray ile oynayacakları maç için, "Galatasaray'a da süpriz yapacağız. Dört hafta sonra Galatasaray ile deplasmanda maçımız var. Galatasaray'a karşı da aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Kayserispor olarak her maçta çıkıp kendi futbolumuzu oynayacağız. Ligin sonuna kadar puan ya da puanlar için mücadele edeceğiz" sözlerini sarf etti.

YENİ SÖZLEŞME

Ramazan Civelek, "Kayserispor'la sözleşme uzatma noktasında benim tarafımdan da kulüp tarafından da bir şey olmadı. Amacımız gemiyi kıyıya sağ salim yanaştırmak. Kayserispor benimle devam etmek isterse devam ederim" ifadelerini kullandı. Ramazan Civelek'in Kayserispor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor.

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spor Süper Lig Kayserispor futbol galatasaray
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