Kayserispor'da 1 idari personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan koronavirüs taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.
(DHA)
Ünlü futbolcu komaya girmişti! Ağabeyinden açıklama
Flaş! Fenerbahçe'ye sürpriz hoca
Babel'den Abdurrahim Albayrak paylaşımı
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı
G.Saray'a Feghouli piyangosu!
Emre Belözoğlu'ndan "evde kal" çağrısı
Merih Demiral'dan dev koronavirüs yardımı
Alman devlerinden Kovid-19 yardımı!
'Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak'
'Hiçbir oyuncumuzda problem yok'
Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket
Süper Lig'in en değerlerlisi Sörloth
Napoli Sörloth'un peşinde
Elneny'den mesaj: "Üzülmeyin Allah bizimle"
Okuyucu Yorumları 0 yorum