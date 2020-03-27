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Kayserispor'da 1 idari personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 27.03.2020 12:59 | Son Güncelleme

HES Kablo Kayserispor, kulüpte yapılan koronavirüs taramasında, 1 idari personelin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Kayserispor'da 1 idari personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan koronavirüs taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

(DHA)

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