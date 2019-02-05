Kayserispor'da 10 yıl sonra aynı tablo

Spor Toto süper Lig'de sıkıntılı günleri geride bırakmanın hesabını yapan istikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör değişikliği yaptığı 14.haftadan bu yana yenilgi yüzü görmezken son 4 haftada da beraberlik serisi içerisinde.
Hikmet Karaman yönetimindeki İstikbal Mobilya Kayserispor, son oynadığı 4 maçta 4 beraberlik alırken son olarak 10 yıl önce de peşpeşe 4 hafta beraberlikler almıştı. Ligin 17.haftasında Erzurumspor ile 1-1, ligin 18.haftasında Antalyaspor ile 0-0, ligin 19.haftasında Bursaspor ile 1-1 ve ligin 20.haftasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 sezonunda 11, 12, 13. ve 14. haftada oynadığı maçlarda beraberlikler almıştı.
Teknik Direktör Tolunay Hakkı Kafkas yönetimindeki sarı kırmızılı takım 2008-2009 sezonunu 50 puanla 7. sırada noktalandırırken peş peşe beraberlik aldığı maçlar ise şunlar olmuştu:
16.11.2008 Kayserispor-Antalyaspor 0-0
23.11.2008 Konyaspor-Kayserispor 0-0
28.11.2008 Kayserispor-Trabzonspor 1-1
06.12.2008 Gaziantepspor-Kayserispor 0-0
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