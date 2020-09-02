Kayserispor'da 2 kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, "1 Eylül 2020'de sporcularımız, teknik heyet ve personelimize uygulanan Kovid-19 PCR test sonuçlarına göre 2 kulüp personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, klinik şikayeti olmayan 2 çalışanın izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı aktarıldı.
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