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Kayserispor'da 5 eksik var

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 17.10.2020 09:15 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, Sivasspor maçına 5 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Kayserispor'da 5 eksik var

Süper Lig'in 5.haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Hes Kablo Kayserispor'da 5 futbolcu maç kadrosunda yaralamayacak.

Halen sakatlığı geçmeyen Harrison Manzala, menüsküs ameliyatı olan Ömer Uzun, korona virüs salgınına yakalanan Oğuzhan Çapar, Miguel Lopes ve Joseph Attamah Sivasspor'a karşı oynayamayacak.

Sakatlığı geçen Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique ile milli takım kampından gelen Rumen futbolcu Denis Alibec ise maç kadrosunda yer alacak.

(İHA)

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