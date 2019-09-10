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Kayserispor'da 6 eksik var

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 10.09.2019 09:01 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor, Cumartesi günü oynayacağı Antalyaspor maçına 6 eksik ile gidecek.

Kayserispor'da 6 eksik var

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4.haftasında Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da kırmızı kart cezalısı olan Pedro Hernique, Umut Bulut, Aymen Abdennour ve sakatlıkları devam eden Alpay Çelebi, Şamil Çinaz ve Artem Kravets forma giyemeyecek.

Ligde son oynanan Galatasaray maçında kırmızı kart gören 3 önemli oyuncunun yanı sıra sakatlıkları devam eden 3 isim de hafta sonu takımdaki yerini alamayacak. 6 eksik ile Antalya'ya gidecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik heyet, yeni transferlere şans tanıyacak.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Kayserispor hikmet karaman

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