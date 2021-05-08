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Kayserispor'da 7 eksik var

08.05.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahasında bugün Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 7 futbolcu oynayamayacak.

Kayserispor'da 7 eksik var

Süper Lig'in 40. haftasında bugün Gaziantep FK’yi ağırlayacak olan Kayserispor'da 7 futbolcu forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan kaleci Silviu Lung, Anton Maglica, Gustavo Campanharo, Ömer Uzun, Miguel Lopes, Uğur Demirok ve Nurettin Korkmaz bugün takımlarını yalnız bırakacak.

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Ligde bu sezon 39 haftada 37 maça çıkan Kayserispor, 9 galibiyet, 12 beraberlik, 16 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla 17. sırada bulunuyor. Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor - Gaziantep FK maçını Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin hakem üçlüsü yönetecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kayserispor
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