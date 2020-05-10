Kayserispor'da antrenmanlar yarın başlayacak

Kul\u00fcpten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, oyuncular belirlenen kurallar dahilinde tesislerde gruplar halinde antrenmanlara ba\u015flayacak.\nTedbirler kapsam\u0131nda bir s\u00fcre bas\u0131na kapal\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fclecek idmanlarda, teknik ekipten de s\u0131n\u0131rl\u0131 say\u0131da ki\u015fi yer alacak.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130T\u00fcrkiye'de sadece orada kutlan\u0131yor! 600 y\u0131ll\u0131k gelene\u011fe koronavir\u00fcs engel olamad\u0131Kayserispor'da test sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131En g\u00fczel Be\u015fikta\u015f mar\u015flar\u0131n\u0131n s\u00f6zleri
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