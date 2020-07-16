Kayserispor'da Bernard Mensah'a 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un başkanı Ali Çetin'e 28 gün, MKE Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert'e de 10 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Denizlispor Başkanı Çetin hak mahrumiyeti cezası devam ederken stadyumda yer almasından dolayı 28 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 65 bin lira ile cezalandırıldı. Denizlispor yöneticileri Kaan Şanlıkan ve Salih Özcan ise maske kuralına uymamalarından dolayı 4 bin beş yüzer lira ceza aldı.

PFDK, MKE Ankaragücü Başkanı Mert'e, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 10 gün hak mahrumiyeti ve 16 bin 500 lira, maske kuralını ihlalden dolayı da 4 bin 500 lira ceza verdi.

MKE Ankaragücü'ne maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle toplam 48 bin lira, kulüp yöneticisi Müslüm Benli'ye 4 bin 500 lira, kulüp görevlisi Okan Elmas, futbolcular Cebrail Karayel, Saba Lobjanidze, Oscar Scarione, Dever Orgill'e aynı sebeple dokuz yüzer lira ceza verildi.