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Kayserispor'da Bernard Mensah cezalı duruma düştü

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 17.12.2018 14:03 | Son Güncelleme

Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Kayserispor'da Bernard Mensah cezalı duruma düştü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da üst üste alınan iki galibiyeti büyük sevinç yarattı. Dün oynanan ve 1-0 kazandığı Akhisarspor maçında 87.dakikasında sarı kart gören Mensah dördüncü sarı kartına ulaşarak cezalı duruma düştü. Bernard Mensah ligin ilk yarısının son maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.
Mensah daha önce Göztepe A.Ş, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında sarı kart görmüştü. Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla dört sarı karta ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
bernard mensah Kayserispor Spor Toto Süper Lig akhisarspor

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