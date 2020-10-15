Kayserispor'da bir koronavirüs vakası daha

Kayserispor, geçen haftaki pozitif vakanın ardından bir futbolcusunda daha koronavirüs bulgularının olduğunu duyurdu.
Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "15.10.2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde geçen haftaki pozitif çıkan futbolcumuz haricinde, 1 futbolcumuzda daha yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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