SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Kayserispor'da bir koronavirüs vakası daha

Kayserispor'da bir koronavirüs vakası daha

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 15.10.2020 20:38 | Son Güncelleme

Kayserispor, bir futbolcuda daha koronavirüs bulgularına rastlandığını duyurdu.

Kayserispor'da bir koronavirüs vakası daha

Kayserispor, geçen haftaki pozitif vakanın ardından bir futbolcusunda daha koronavirüs bulgularının olduğunu duyurdu.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "15.10.2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde geçen haftaki pozitif çıkan futbolcumuz haricinde, 1 futbolcumuzda daha yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay
Kayserispor’da koronavirüs sonuçları belli olduKayserispor’da koronavirüs sonuçları belli oldu
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Simon Falette hırsıyla dikkat çekiyor
Simon Falette hırsıyla dikkat çekiyor
İşte Perotti'nin son durumu
İşte Perotti'nin son durumu
Transfer resmen açıklandı
Transfer resmen açıklandı
Cimbom'da Fatih Terim tarihi söyledi
Cimbom'da Fatih Terim tarihi söyledi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Manuel Fernandes Süper Lig'e geri döndü!
Manuel Fernandes Süper Lig'e geri döndü!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserispor'da bir koronavirüs vakası daha
Kayserispor'da bir koronavirüs vakası daha
Kayserispor’da koronavirüs testleri negatif
Kayserispor’da koronavirüs sonuçları belli oldu
Kayserispor'da koronavirüs vakası
Süper Lig ekibinde koronavirüs şoku!
Manuel Fernandes, resmen Kayserispor'da!
Fernandes, yeniden Süper Lig'de!
Bayram Bektaş: Puanımızı 6'ya yükseltmek önemliydi
'Puanımızı 6'ya yükseltmek önemliydi'
Kayserispor, transfer yapabilmek için 20 milyon TL borç ödedi
Kayserispor, 20 milyon TL borç ödedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.