Kayserispor'da bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzde bir personelde Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bugünkü antrenmanımız iptal edilmiş olup, takımımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize bugün yeni bir Covid-19 testi yapılmıştır. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.
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