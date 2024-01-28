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Kayserispor'da Burak Yılmaz dönemi başladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.01.2024 14:13 | Son Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Burak Yılmaz ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Teknik Direktör Burak Yılmaz, "Futbolculuğum pes etmeyen, savaşan, mücadeleden korkamayan, büyük meydan okumalara yol açan bir kariyerim oldu. İnşallah hocalığım da böyle olacaktır. Kazanmaya yönelik pozitif futbol oynamak istiyoruz" dedi.

Kayserispor'da Burak Yılmaz dönemi başladı

Kayserispor’da Teknik Direktör Recep Uçar ile yolların ayrılmasının ardından anlaşmaya varılan Burak Yılmaz ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı. Burak Yılmaz ile yeni bir sayfa açılacağını söyleyen Büyükkılıç, "Kayserispor bizim için çok önemli ve anlamlı. Kayserispor bizim bir değerimiz, bir markamız. Sevinciyle, sıkıntısıyla bağrımıza bastığımız bir değerimiz. İnişler de, çıkışlar da, sevinçler de, sıkıntılar da olur ama Kayserispor büyük bir camia. Geçmişten beri şehrimizi en güzel şekliyle temsil eden bir değer. Recep Hoca ile bir dönem yaşandı, elbette çok güzel günler oldu. Tabi hep kazanacağız diye bir şey yok. Ufak tefek sıkıntılı zamanlar da oldu. Onun üzerine dürüstlüğüyle, kalitesiyle, karakteriyle Kayserimize ve Kayserisporumuza olan sıcak ilgisiyle çalışmalar yaptı. Kendisi bilindiği üzere son süreçte arzu edilen performans sergilenemeyince hiçbir zorluk çıkartmadan ayrılmak durumunda kaldı. Şimdi pırıl pırıl, yurt içinde ve yurt dışında bizleri temsil etmiş, futboluyla mücadele anlayışıyla hepimizin gururu olan Burak kardeşimizle inşallah yeni bir sayfa açılarak oyuncularımızla, yönetimimizle, şehrimizle Kayserisporumuzu hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum" dedi.

BURAK YILMAZ: "KENDİME VE EKİBİME GÜVENİYORUM"

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İmza töreninde konuşan Teknik Direktör Burak Yılmaz kendine ve ekibine güvendiğini belirterek, "Açıkçası burada başarısız olmaktan dolayı korkmuyorum. Allah’ın izniyle başarısızlıkların da nasıl telafi edildiği, arkadaşlıkların baki olduğu bir yere geldiğimi görüyorum. Ama Allah’ın izniyle kendime ve ekibime güveniyorum. Ülkemizin köklü kulüplerinden Kayserispor’un bizimle yol yürümek istemesi, uzun bir projeye adım atması bizler için çok değerliydi. Herkese teşekkür ediyorum. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Soğukta gelip karşılamaları, bana verdiği enerji, onların da heyecanlı olduğunu hissediyorum. İnşallah önce bizleri, sonra da bize inananları mahcup etmemek için bu yola çıktık. Sizlerin de desteğini bekliyorum, hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
Kendisinin futbolcuyken büyük meydan okumalara yol açan bir kariyerinin olduğunu kaydeden Yılmaz, Kayserispor’da da kazanmaya yönelik futbol oynamak isteyeceklerini belirtti. Yılmaz, "Genç, hırslı, enerjik bir antrenörüm. Topa sahip olmayı isteyen, pozitif futbol oynayan, kazanmaya yönelik bir futbol oynamak isterim. Bu alışkanlığım da futbolculuğumdan geliyor. Çünkü futbolculuğum pes etmeyen, savaşan, mücadeleden korkmayan, büyük meydan okumalara yol açan bir kariyerim oldu. İnşallah hocalığım da böyle olacaktır. Kazanmaya yönelik pozitif futbol oynamak istiyoruz. Çok büyük cümleler kurmak istemiyorum, inşallah bu yolda bizleri göreceğinizi düşünüyorum" dedi.

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Kayserispor Burak Yılmaz Süper Lig recep uçar süper li ekipleri da,
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