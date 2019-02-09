Kayserispor'da Deniz Türüç'ten galibiyet yorumu

Ligde son 7 maçtır kaybetmeyen Sarı-Kırmızılılar Teknik Direktör Hikmet Karaman ile büyük bir çıkış yakaladı. Futbolcular da, 2019 yılında iyi bir çıkış yakaladıklarını ve bunu da sürdürmek istediklerini dile getiriyor.

Takımın en önemli isimlerinden birisi olan Deniz Türüç de, Fenerbahçe maçı sonrası sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı. Takım ikinci kaptanı da olan Deniz, Fenerbahçe maçında topyekün iyi bir performans sergilediklerini dile getirdi.

Başarılı oyuncu Deniz Türüç maç sonrası yaptığı paylaşımda, “Takım olarak müthiş mücadele ettik. Taraftarımızla birlikte yarattığımız baskı galibiyeti getirdi. Henüz istediğimiz puan ve sıralamada değiliz ama üst üste 7 haftadır kaybetmeyen bir İstikbal Mobilya Kayserispor var. El ele yükselmeye devam edeceğiz. Bu önemli 3 puan, stadyumu dolduran bizi destekleyen tüm taraftarımıza armağan olsun” dedi.

