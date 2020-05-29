SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.05.2020 11:56 | Son Güncelleme

HES Kablo Kayserispor Süper Lig'in 27’nci haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Ligin 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor antrenmanlarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon ve kuvvet çalışması yaptı. Futbolcuların antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?
Fenerbahçe'den transfer bombasıFenerbahçe'den transfer bombası
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

ABD'de 'George Floyd' isyanı büyüyor! 'Acil durum' ilan edildi

ABD'de 'George Floyd' isyanı büyüyor! 'Acil durum' ilan edildi

Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişinin testi pozitif!

Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişinin testi pozitif!

G.Saray'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönüyor!

G.Saray'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönüyor!

Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'den transfer bombası

Flaş transfer! Ezeli rakibe gidiyor...

Flaş transfer! Ezeli rakibe gidiyor...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Aurelio: Evime döndüğüm için mutluyum

'Evime döndüğüm için mutluyum'

Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi

Fenerbahçe Kenan Karaman'ı yakın takibe aldı

Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'de Mauricio Isla kadro dışı!

F.Bahçe'de ayrılık! Kadro dışı

Fenerbahçe'den Metin Aşık için anma mesajı

F.Bahçe'den anma mesajı

Vedat Muriqi'den transfer açıklaması

Vedat Muriqi'den transfer açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.