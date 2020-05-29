Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Ligin 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor antrenmanlarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon ve kuvvet çalışması yaptı. Futbolcuların antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.
(DHA)
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku
'Hedeflerime yürümeye devam edeceğim'
12 yıllık başkan görevini bıraktı
Fenerbahçe'den transfer bombası
Beşiktaş iddialarına yanıt
İtalya Serie A'nın başlama tarihi açıklandı!
Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'ı istiyorum!
Süper Lig devi transferde bombayı patlattı!
Belçika'da kupa finali oynanacak
F.Bahçe'de ayrılık! Kadro dışı
İdmanda 'Uğurcan Çakır' şov!
Bochum evinde galip
Kenan attı, Fortuna Düsseldorf kazandı
İtalya'da koronavirüs krizi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum