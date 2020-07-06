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Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar ve Lung konuştu

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 06.07.2020 23:12 | Son Güncelleme

Kayserisporlu futbolcular maç sonuna açıklamalarda bulundu. Karşılaşma sonunda neşeli halleriyle dikkat çeken sarı kırmızılı futbolcular dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar ve Lung konuştu

Kayserisporlu futbolcular Beşiktaş maçının galibiyetinden sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'I YENECEĞİMİZE EMİNDİK"

Hasan Hüseyin Acar: İlk golüm takımı ateşlediği için benim için daha özeldi. Ama ikinci golüm de çok güzeldi. Beşiktaş'ı yeneceğimize emindik çıktık ve kazandık. Özgüvenimiz çok yükseldi. Hocamız sağolsun bana da çok güveniyor, sürekli ileri çıkmamı istiyor. Çok mutluyuz." dedi.

"BENİM KURTARIŞLARIMIN BİR ÖNEMİ YOK"

Lung,"İnşallah böyle devam ederiz. Benim kurtarışlarımın bir önemi yok. Önemli olan takımın performansı. Bugün mutluyuz ama yarın önümüzdeki maça odaklanmalıyız" dedi.

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