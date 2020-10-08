Kayserispor'da koronavirüs vakası

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Dün izinden dönen takımımızda şikayetlerinden dolayı 1 futbolcumuza Kovid-19 testi uygulanmıştır. Futbolcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup yarın tüm takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize Kovid-19 testi yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Radamel Falcao'dan flaş açıklama!
Galatasaray'da Fernando Muslera sürprizi!
Bernard Mensah: Bence doğru yoldayım
Diego Perotti'den sakatlık açıklaması
Trabzonspor'da izin bitti
'Hedefimiz şampiyonluk'
Fenerbahçe yağmur altında çalıştı
'Beşiktaş maçını kazanmaya ihtiyacımız var'
Güneş'ten Almanya maçı yorumu
İtalya'nın şakası yok: 6-0!
Roma'dan Zeki'ye kanca!
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Vusala Seyfaddinova ALGSpor'da
Löw: Leno ve Havertz ilk 11'de oynayacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum