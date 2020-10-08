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Kayserispor'da koronavirüs vakası

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 08.10.2020 22:07 | Son Güncelleme

Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kayserispor'da koronavirüs vakası

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Dün izinden dönen takımımızda şikayetlerinden dolayı 1 futbolcumuza Kovid-19 testi uygulanmıştır. Futbolcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup yarın tüm takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize Kovid-19 testi yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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