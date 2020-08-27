Kayserispor'da Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline uygulanan Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.
Testin 26 Ağustos'ta yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır." denildi.
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