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Kayserispor'da Muammer imajını değiştirdi

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 04.01.2019 08:20 | Son Güncelleme

Kayserispor’un 29 yaşındaki kalecisi Muammer Zülfikar Yıldırım saçlarını ve sakalını kestirerek yeni imajıyla poz verdi.

Kayserispor'da Muammer imajını değiştirdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un milli ve başarılı kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım yeni yıla ve ligin ikinci yarısına yeni imajı ile geliyor. Antalya kampında ligin ikinci yarısı hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda kaleci Muammer’in yeni imajı takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından beğenildi. 2019 yılına saçlarını ve sakallarını kestirerek giren başarılı kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım’ın yeni imajı gören taraftarlar büyük şaşkınlık yaşadı. Muammer Zülfikar Yıldırım yaptığı açıklamada, “ Yeni yıla ve kampa sakalsız güler yüzle girelim dedim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Muammer Zülfikar Yıldırım Kayserispor Spor Toto Süper Lig

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