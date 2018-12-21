Kayserispor'da Rotman B.B.Erzurumspor maçında kadroda

Pazar günü B.B.Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Kayserispor’da Rotman maç kadrosuna alındı. 31 Kasım tarihindeki Galatasaray maçından bu yana sarı kırmızılı formayı giyemeyen Rotman, ilk yarının son maçında görev alacak. Sakatlığından ötürü müsabık olamayan Rotman, teknik direktör Hikmet Karaman tarafından Erzurum'da görevlendirilecek. Rotman, kart cezalısı olan Mensah’ın yokluğunda orta sahada Şamil ile birlikte 11’de görev yapacak.

3 eksik var

Sakatlığı bulunan Oğuzhan Berber ile Sakıb Aytaç, sarı kart cezalısı Bernard Mensah Erzurumspor’a karşı forma giyemeyecek. Teknik Direktör Karaman kupa maçında görev vermediği Silviu Lung, Jean Armel Kana Biyik, Şamil Çinaz, Deniz Türüç gibi as futbolcularına ilk 11’de görev verecek. Cezası biten Sapunaru da, 22 Aralık Cumartesi günü sahada olacak.



