Kayserispor’da Süleyman Akın istifa etti

Hes Kablo Kayserispor Başkan Danışmanı Süleyman Akın yaptığı açıklamada, "26 yıldır tribünlerde son 4 yılımı onurla gururla yönetici olarak sürdürdüğüm her şeyim Hes Kablo Kayserispor yöneticiliğimden bugün itibariyle istifa ediyorum. Burada olmamızdaki gaye bir şeylere olumlu anlamda destek vermek, katkı sağlamak içindi. Mevcut hoca ve menajerin yetersiz ve hatalı işler yaptığı tüm kamuoyu malumuyken hala tahammül edilip gönderilmesinin gündeme dahi gelmemiş olması bize ve Kayserispor’a zarar veriyor. Artık tribündeki yerimi Kapalı Kale Taraftarlar Derneğimdeki yöneticiliğimle Hes Kablo Kayserispor peşinde ölene kadar olacağız. Yeni maçlarda görüşmek üzere" dedi.
(İHA)
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