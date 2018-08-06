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Kayserispor'da Tajron Chery taraftarın beğenisini kazandı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 06.08.2018 10:10 | Son Güncelleme

Kayserispor'un yeni transferi 30 yaşındaki Tajron Chery, Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında oynadığı futbolla taraftarın beğenisini kazandı.

Kayserispor'da Tajron Chery taraftarın beğenisini kazandı

Kadir Has Spor Kompleksi dış sahada oynanan karşılaşmada yeni transfer Tajron Chery 20 sırt numaralı forma ile ilk 11'de sahaya çıktı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu özellikle ikinci yarıda kalitesini ortaya koydu. Attığı çalımlar ve paslarla izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Hollanda Milli Takımı'nda orta sahada oynayan 1988 doğumlu Tajronn Chrey, Çin'in Guizhou Zhicheng takımından kiralanarak bir yıllık sözleşme imzalandı.

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Kayserispor 1 - 0 GençlerbirliğiKayserispor 1 - 0 Gençlerbirliği
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Anahtar Kelimeler:
Tajron Chery Kayserispor Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig

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