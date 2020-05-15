SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Kayserispor’da tek eksik Miguel Lopes

Kayserispor’da tek eksik Miguel Lopes

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 15.05.2020 09:39 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’da Covid-19 nedeniyle ülkesinden dönemeyen Miguel Lopes, idmanlara katılamıyor.

Kayserispor’da tek eksik Miguel Lopes

Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını günden tek antrenman ile sürdürüyor. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına korona virüs (Covid-19) nedeniyle 55 gün sonra çalışmalarına start veren sarı kırmızılı takımda tek eksik bulunuyor.

Koronavirüs öncesi sakatlığı nedeniyle ülkesi Portekiz’e giden tecrübeli savunma oyuncusu Miguel Lopes dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Hes Kablo Kayserispor yöneticileri, Miguel Lopes’i bir an öncesi Türkiye’ye getirmeyi planlıyor. Bu süreçte Lopes'in sakatlığını tamamen atlattığı ve çalışmalarını evinin bahçesinde sürdürdüğü öğrenildi. Miguel Lopes’in Kayseri’ye geldikten sonra 14 gün boyunca karantinada kalacak.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı 14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı
Perdo Henrique formundaPerdo Henrique formunda
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'ın açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu

Bülent Arınç'ın açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

Galatasaray'da koronavirüs şoku! Antrenmanlar durduruldu

Galatasaray'da koronavirüs şoku! Antrenmanlar durduruldu

İşte Acun Ilıcalı'nın bahsettiği yıldız sol bek

İşte Acun Ilıcalı'nın bahsettiği yıldız sol bek

Rıdvan Dilmen sert sözler! "Tiyatro..."

Rıdvan Dilmen sert sözler! "Tiyatro..."

Transfer tamam! Sözleşmeleri kasada...

Transfer tamam! Sözleşmeleri kasada...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Transfer resmen açıklandı!

Transfer resmen açıklandı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Gustavo Campanharo'yu eşi tıraş etti

Gustavo Campanharo'yu eşi tıraş etti

'Kulüp düşecek diye bırakıp gidecek değiliz'

'Kulüp düşecek diye bırakıp gidecek değiliz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserispor’da tek eksik Miguel Lopes

Kayserispor’da tek eksik Lopes

Kayserisporlu Perdo Henrique formunda

Perdo Henrique formunda

Kayserisporlu futbolcu Ntep Fransa'ya transfer oldu

Transfer resmen açıklandı!

Kayserispor'da antrenmanlar yarın başlayacak

Kayserispor'da antrenmanlara başlıyor!

Kayserispor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Kayserispor'da test sonuçları açıklandı

Diego Angelo'dan takım arkadaşları hakkında ilginç itiraf

Takım arkadaşları hakkında ilginç itiraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.