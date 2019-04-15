Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da Tiago Lopes cezasını tamamladı. Demir Grup Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve dün oynanan MKE Ankaragücü maçında tribünden izleyen Lopes, Cumartesi günü deplasmanda oynayacak olan Galatasaray maçında yeniden forma giyebilecek.
Bu sezon geride kalan 28.haftada oynadığı maçlarda ortaya koyduğu başarılı performans ile dikkat çeken Tiago Lopes’in dün MKE Ankaragücü maçında yerine Levent Gülen forma giydi.
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