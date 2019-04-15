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Kayserispor'da Tiago Lopes cezasını tamamladı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 15.04.2019 11:20 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor’da cezası nedeniyle MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyen Tiago Lopes cezasını tamamladı ve Galatasaray maçında forma giyecek.

Kayserispor'da Tiago Lopes cezasını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da Tiago Lopes cezasını tamamladı. Demir Grup Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve dün oynanan MKE Ankaragücü maçında tribünden izleyen Lopes, Cumartesi günü deplasmanda oynayacak olan Galatasaray maçında yeniden forma giyebilecek.
Bu sezon geride kalan 28.haftada oynadığı maçlarda ortaya koyduğu başarılı performans ile dikkat çeken Tiago Lopes’in dün MKE Ankaragücü maçında yerine Levent Gülen forma giydi.

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İstikbal Mobilya Kayserispor mke ankaragücü Tiago Lopes Spor Toto Süper Lig

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